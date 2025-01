Un uomo di 38 anni, Marco Magagna, è stato ucciso con almeno una coltellata al torace la notte scorsa in casa in Brianza. Ad ammazzarlo sarebbe stata la compagna, una donna di 33 anni, la notte scorsa intorno alle 2.30, nella loro abitazione di via Tonale a Bovisio Masciago (Monza).

A quanto emerso fino ad ora, l'aggressione sarebbe scattata al culmine di una lite. La donna è stata poi fermata dai carabinieri e portata in caserma per essere sentita.