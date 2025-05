Omicidio a Bergamo: 19enne arrestato per l'uccisione del tifoso Riccardo Claris

Un diciannovenne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di avere ucciso questa notte a Bergamo con una unica coltellata il 26enne Riccardo Claris. Secondo una prima ricostruzione, due gruppi di tifosi, uno dell'Atalanta, di cui faceva parte la vittima, e uno dell'Inter di cui faceva parte il diciannovenne hanno avuto una discussione animata in un bar in Borgo Santa Caterina. Ed è poi proseguita. Il 26enne è stato ucciso vicino all'ingresso di casa. A poca distanza dal corpo e, sono stati ritrovati sia la lama che il manico del coltello in ceramica utilizzato.