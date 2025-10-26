Giovedì 23 Ottobre 2025

La strage non è inevitabile
26 ott 2025
Oltre mille al raduno di Predappio, tornano i saluti romani

Oltre mille - 700 per la Questura - i manifestanti che questa mattina hanno preso parte alla camminata dalla piazza di Predappio, il paese natale di Benito Mussolini sulla collina forlivese, al cimitero di San Cassiano per la commemorazione della Marcia su Roma. Davanti alla cripta del Duce sono tornati, dopo anni, i saluti romani.

Nonostante l'invito, anche odierno, della famiglia Mussolini a mettere la mano sul cuore, alcune decine di manifestanti hanno alzato il braccio teso dopo il rito del "presente". Al raduno consueto, organizzato dalle pronipoti del duce, quest'anno si è aggiunta Forza Nuova, col leader Roberto Fiore.

