Oltre 7 milioni di euro per la Birkin di Jane Birkin

Sette milioni di euro più i diritti d'asta: questo il prezzo pagato per la borsa Birkin creata appositamente da Hermes per l'attrice, cantante e icona di stile Jane Birkin. La "it bag" per eccellenza, divenuta poi simbolo non solo di ricchezza ma anche di accesso a quanto di più esclusivo può offrire la moda, è stata la star della vendita Fashion Icons di Sotheby's a Parigi. Quello che sarebbe poi diventato l'accessorio più ambito e sfuggente la cui presenza spazia tra musica, cinema, televisione e arte, era contraddistinto da sette elementi di design unici che la distinguono da ogni altra Birkin prodotta successivamente.