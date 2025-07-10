Oltre 7 milioni di euro per la Birkin di Jane Birkin

Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Sette milioni di euro più i diritti d'asta: questo il prezzo pagato per la borsa Birkin creata appositamente da Hermes per l'attrice, cantante e icona di stile Jane Birkin. La "it bag" per eccellenza, divenuta poi simbolo non solo di ricchezza ma anche di accesso a quanto di più esclusivo può offrire la moda, è stata la star della vendita Fashion Icons di Sotheby's a Parigi. Quello che sarebbe poi diventato l'accessorio più ambito e sfuggente la cui presenza spazia tra musica, cinema, televisione e arte, era contraddistinto da sette elementi di design unici che la distinguono da ogni altra Birkin prodotta successivamente.

