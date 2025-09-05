Oltre 300 sudcoreani arrestati in blitz Usa anti-migranti

Sono oltre 300 i cittadini sudcoreani arrestati giovedì in un blitz anti-migranti da parte delle autorità Usa, nello Stato della Georgia. Lo riferisce la Yonhap, citando fonti diplomatiche, che correggono la precedente stima di oltre 30 su un totale di 450 persone fermate. SI tratta di personale impegnato della costruzione di un impianto per la produzione di batterie gestito dai colossi sudcoreani Hyundai Motor e LG Energy Solution.
Ultima oraOltre 300 sudcoreani arrestati in blitz Usa anti-migranti