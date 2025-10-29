Oltre 20 morti ad Haiti per l'uragano Melissa

Il bilancio delle vittime del passaggio dell'uragano Melissa su Haiti è salito a oltre 20 morti. Lo riferisce il quotidiano locale Le Nouvelliste citando dichiarazioni del direttore della Protezione Civile, Emmanuel Pierre. "Il bilancio provvisorio è salito a 20 morti, 10 dispersi e ingenti danni materiali. Le ricerche continuano", ha dichiarato Pierre.

Le vittime, precisano le autorità, sono state provocate dall'inondazione causata dall'esondazione del fiume La Digue nella località di Petit Goave, nel Dipartimento dell'Ovest.