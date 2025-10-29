Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
Oltre 20 morti ad Haiti per l'uragano Melissa
29 ott 2025
Oltre 20 morti ad Haiti per l'uragano Melissa

Le vittime provocate da un'inondazione nel dipartimento ovest

Il bilancio delle vittime del passaggio dell'uragano Melissa su Haiti è salito a oltre 20 morti. Lo riferisce il quotidiano locale Le Nouvelliste citando dichiarazioni del direttore della Protezione Civile, Emmanuel Pierre. "Il bilancio provvisorio è salito a 20 morti, 10 dispersi e ingenti danni materiali. Le ricerche continuano", ha dichiarato Pierre.

Le vittime, precisano le autorità, sono state provocate dall'inondazione causata dall'esondazione del fiume La Digue nella località di Petit Goave, nel Dipartimento dell'Ovest.

