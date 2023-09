Oltre 20 mila profughi in Armenia dal Karabakh

Sono oltre 20.000 i rifugiati arrivati in Armenia dal Nagorno Karabakh, l'enclave separatista a maggioranza etnica armena che è stata sconfitta in un'offensiva lampo dall'Azerbaigian la scorsa settimana. Lo scrive l'agenzia Tass. "Finora, 20.270 rifugiati si sono trasferiti dal Nagorno-Karabakh in Armenia", ha detto Nazeli Bagdasaryan, portavoce del governo armeno nel corso di una conferenza stampa, precisando che "1.298 persone sono ospitate nella regione di Syunik, 532 nella regione di Vayotsdzor, 752 nella regione di Gegharkunik e 268 nella regione di Tavush".