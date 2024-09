Oltre 100 morti per le inondazioni in Nepal

Almeno 101 persone sono morte e altre 64 sono disperse in Nepal dopo che violenti acquazzoni hanno provocato inondazioni nella capitale Kathmandu e in altre parti della repubblica himalayana. Lo ha riferito domenica la polizia locale. Decine di persone risultano ancora disperse. Lo riportano i media internazionali. La polizia questa mattina ha avvertito che il bilancio delle vittime dovrebbe aumentare ulteriormente man mano che arrivano segnalazioni dai villaggi di tutto il paese montuoso. Il tempo oggi è migliorato e nelle zone inondate sono in atto operazioni di soccorso, recupero e pulizia.