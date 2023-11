Olp, ingresso di Israele allo Shifa è 'crimine di guerra'

L'assalto delle forze di occupazione israeliane al complesso Shifa a Gaza City è, secondo l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) citata dalla agenzia Wafa, una continuazione della guerra genocida che sta conducendo contro il popolo palestinese. Tale intrusione è stata definita come un nuovo crimine di guerra che si aggiunge ad una serie di crimini commessi dall'occupazione contro il popolo palestinese nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.