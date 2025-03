Olindo e Rosa Bazzi: valutato ricorso alla Corte Europea dopo decisione Cassazione

"Valuteremo ricorso alla Corte Europea ma noi oggi ci attendevamo un annullamento da parte della Cassazione. Aspetteremo di leggere le motivazioni per poi decidere cosa fare. La strada del ricorso alla giustizia europea era già stata intrapresa per quanto riguarda la sentenza di merito, in questo caso la intraprenderemmo per la questione legata alla revisione". E' quanto afferma l'avvocato Fabio Schembri difensore di Olindo e Rosa Bazzi dopo la pronuncia della Suprema Corte.