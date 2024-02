Olena Zelenska, 2 milioni di bambini fuggiti dalla guerra

"Più di 2 milioni di bambini hanno dovuto lasciare l'Ucraina a causa dell'invasione da parte della Russia", ha scritto su Facebook la first lady Olena Zelenska pubblicando una foto tratta dalla Top 100 della rivista Time dello scorso anno, in cui i piccoli pazienti dell'ospedale di Okhmatdyt aspettano un altro attacco russo nel rifugio dell'ospedale. Lo riferisce Ukrinform. Zelenska ricorda, nel secondo anniversario della guerra, che "528 bambini sono stati uccisi da mani, proiettili, missili e droni russi". Almeno 1.230 bambini sono stati feriti e in più di 330 casi hanno avuto bisogno di protesi. "Più di 2 milioni di bambini hanno lasciato il Paese per fuggire. Più di un milione di bambini in Ucraina sta studiando completamente online perché il nemico attacca le regioni in prima linea. E un certo numero di scuole - circa 2.000 - non hanno ancora rifugi", ha sottolineato. Più di 19.000 bambini sono stati rapiti dalla Russia dai territori temporaneamente occupati: "Abbiamo un terzo di nati in meno, 187.000 nel 2023 rispetto ai 237.000 del 2021", ha detto. "La guerra scatenata dalla Russia prende deliberatamente di mira i bambini. Ma loro hanno noi, i loro adulti. Stiamo combattendo per loro e non li consegneremo alla guerra", ha scritto la first lady. E ha affermato che è impossibile restituire i due anni di infanzia rubati, ma è possibile fare in modo che il 24 febbraio 2022 rimanga solo "un episodio. Drammatico, ma solo un frammento. Abbiate una grande, felice, lunga vita".