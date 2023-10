Olanda, contratto da 1 miliardo per servizi bus

Una concessione da un miliardo di euro per dieci anni, dal 2024 al 2034, con la previsione di trasportare 155 milioni di passeggeri ogni anno: Qbuzz, società olandese del gruppo FS Italiane controllata da Busitalia, si è aggiudicata i servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) nella provincia di Fryslan (Frisia), al nord dei Paesi Bassi, che conta 650mila abitanti. Un ulteriore passo per il gruppo guidato da Luigi Ferraris, come si legge in una nota, che prevede, secondo gli obiettivi del piano industriale, un aumento dei ricavi dall'estero da 1,8 miliardi di euro del 2019 a 5 miliardi nel 2031.