Le due Italie

Le due Italie
Manifestazione Roma Gaza
5 ott 2025
Ok Trump a 300 membri della Guardia nazionale a Chicago

Tensioni in città per i raid anti immigrati, ferita una donna

Il presidente Donald Trump ha autorizzato l'attivazione di 300 membri della Guardia Nazionale a Chicago, contro la volontà del governatore dell'Illinois. Lo ha annunciato la Casa Bianca, mentre sale la tensione nella città e alla sua periferia per i raid degli agenti federali contro gli immigrati illegali. Una donna è stata ferita da colpi d'arma da fuoco sparati dai poliziotti governativi durante un'operazione di controllo nel quartiere Brighton Park.

SparatoriaDonald Trump