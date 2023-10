Ok Senato alla mozione di maggioranza su comunicazioni Meloni

Il Senato ha dato il via libera alla mozione di maggioranza dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni sul prossimo Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles dal 26 al 27 ottobre. La mozione impegna il Governo "a condannare con la massima fermezza i deprecabili attacchi terroristici contro Israele commessi il 7 ottobre scorso da Hamas", a "ribadire il diritto dello Stato di Israele alla propria esistenza, sicurezza e difesa, in linea con li diritto umanitario e internazionale" e "a promuovere e sostenere gli aiuti umanitari dell'Unione europea e degli Stati membri alla popolazione civile della Striscia di Gaza, sulla base dei principi di umanità, imparzialità, indipendenza e neutralità dell'assistenza umanitaria; ad adoperarsi per il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi". Nel documento, a prima firma Giulio terzi di Sant'Agata (FDI), si chiede anche al Governo di "sottolineare nuovamente l'importanza di lavorare per una pace giusta e duratura tra le due parti, che porti in prospettiva a due Stati sovrani e democratici che vivono fianco a fianco, in pace e in sicurezza.