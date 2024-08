Ok Senato alla fiducia sul decreto Infrastrutture, è legge

Ok definitivo alla conversione in legge del decreto Infrastrutture: l'aula del Senato l'ha approvato confermando la fiducia al governo con 98 voti favorevoli e 58 contrari. Anche a Montecitorio il provvedimento aveva avuto il via libera con la questione di fiducia, votata lo scorso 30 luglio. Il decreto introduce misure sulle concessioni autostradali ma anche sul ponte sullo Stretto di Messina (per cui ad esempio l'approvazione del progetto esecutivo avverrà "per fasi costruttive"), altre sul processo penale con una revisione di tempi e modi per le richieste di trattazione orale del ricorso, fino allo sport.