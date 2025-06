Ok Parlamento iraniano a sospendere cooperazione con Aiea

I legislatori iraniani hanno votato a favore della sospensione della cooperazione con l'Aiea, secondo quanto riportato dalla Tv di Stato. "L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che si è rifiutata di condannare anche solo marginalmente l'attacco agli impianti nucleari iraniani, ha messo a repentaglio la propria credibilità internazionale", ha dichiarato il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, annunciando che "l'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran sospenderà la sua cooperazione con l'Aiea fino a quando la sicurezza degli impianti nucleari non sarà garantita".