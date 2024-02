Via libera dall'Eurocamera al cosiddetto "strumento per l'Ucraina", come misura parte della revisione del Quadro finanziario pluriennale. Il testo è stato approvato con 536 voti favorevoli, 40 contrari e 39 astensioni. Lo strumento consiste in un piano pluriennale da 50 miliardi di euro in sovvenzioni, prestiti e garanzie per l'Ucraina. Il via libera dell'Aula conclude l'iter di approvazione del pacchetto legislativo.