Ok finale del Pe ai nuovi standard sulle emissioni Euro 7

Via libera finale della Plenaria dell'Eurocamera - con 297 voti a favore, 190 contrari e 37 astenuti - ai nuovi standard di emissione Euro 7 per ridurre le emissioni inquinanti e fissare requisiti di durata delle batterie per auto, furgoni, autobus e camion. L'Aula di Strasburgo ha confermato l'intesa raggiunta con gli Stati lo scorso 18 dicembre, mantenendo gli attuali limiti di emissione di gas di scarico Euro 6 per auto e furgoni e limitando la stretta alle particelle inquinanti derivate da batterie e pneumatici.