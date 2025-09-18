Giovedì 18 Settembre 2025
Ok della Camera a riforma della giustizia, è il terzo via libera

Con 243 sì' raggiunta la maggioranza assoluta, applausi in Aula

L'Aula della Camera ha dato il via libera alla separazione delle carriere con 243 sì e 109 no. Si tratta della terza lettura. La maggioranza assoluta, che è stata raggiunta, è sufficiente al prosieguo dell'iter della riforma costituzionale che ora attende l'ultimo ok da Palazzo Madama. Non è invece stata centrata, come previsto, la maggioranza dei due terzi che avrebbe precluso il referendum. Dopo la votazione ci sono stati applausi della maggioranza.

