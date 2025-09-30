Ok del Senato alla risoluzione di maggioranza sul Pnrr

Via libera dell'Aula del Senato alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro Tommaso Foti sulle modifiche al Pnrr. Il documento impegna, tra l'altro, il governo "a lasciare inalterata l'ambizione del Pnrr italiano, assicurando che la riallocazione delle risorse avvenga preferibilmente verso altre misure già contemplate dal Pnrr" o "verso nuove misure compatibili con le condizionalità, anche di tipo temporale, del Piano". Sono stati 80 i voti a favore e 56 contrari. Precluse le risoluzioni degli altri gruppi sulle quali, in un secondo momento, il ministro Foti ha modificato il parere in contrario.