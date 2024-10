Ok del Senato a ddl per insegnare sicurezza nei luoghi di lavoro

Nell'Aula del Senato si approva, in sede redigente, con 76 sì, nessun voto contrario e 54 astenuti il disegno di legge per l'insegnamento della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'educazione civica. Il testo, che aveva già ricevuto il via libera dalla Camera ma dovrà tornarvi perché il provvedimento a Palazzo Madama è stato in parte corretto, punta a garantire la diffusione nelle scuole delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, "anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni", per contribuire "a formare cittadini consapevoli di diritti, doveri e tutele del lavoratore".