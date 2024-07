Via libera della commissione Ambiente della Camera al dl salva-casa, atteso domani in aula a Montecitorio. La commissione ha votato il mandato ai relatori Dario Iaia (FdI), ed Erica Mazzetti (Fi). Nel testo approvato - secondo quanto si apprende - non compare il cosiddetto 'Salva-Milano'. Gli emendamenti della maggioranza in merito sono stati infatti accontanati e ritirati, mentre quelli dell'opposizione respinti.