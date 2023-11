Ok Cdm, Ddl lavoro in Parlamento entro il primo maggio

Arriva al Parlamento dopo oltre sei mesi il disegno di legge in materia di lavoro varato dal Consiglio dei ministri il primo maggio, e poi modificato a inizio settembre, cambiando - secondo quanto viene spiegato - una norma secondaria. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha infatti autorizzato la presentazione alle Camere, come si legge sul sito del Quirinale. Il testo è arrivato al Quirinale la scorsa settimana. L'esame del provvedimento inizierà dalla Camera. A quanto si apprende, il 7 settembre c'è stato un secondo passaggio in Consiglio dei ministri, dove il provvedimento è stato nuovamente approvato, spiegano fonti di governo, dopo una modifica a una norma secondaria, che non ha modificato la sostanza del disegno di legge e, per questo motivo non è stata inserita all'ordine del giorno né nel consueto comunicato post Cdm.