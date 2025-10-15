Ok Camera a mozione della maggioranza su Memorandum con la Libia

E' stata approvata, dall'aula della Camera, la mozione delle forze di maggioranza sul Memorandum tra Italia e Libia per la gestione dei flussi migratori. Il documento, che ha come unico impegno al governo quello di "proseguire la strategia nazionale di contrasto ai trafficanti di immigrati e di prevenzione delle partenze dalla Libia, fondata sul Memorandum del 2017, procedendo al rinnovo dello stesso", ha avuto 153 voti favorevoli, 112 contrari e 9 astensioni.

Bocciate le due mozioni presentate dalle opposizioni, entrambe con parere negativo del governo. In particolare, quella proposta da Pd, Avs, Iv e Più Europa che chiede al governo di "non procedere a nuovi rinnovi automatici del Memorandum con la Libia, sospendendo immediatamente ogni forma di cooperazione tecnica, materiale e operativa che comporti il ritorno forzato di persone verso il territorio libico" nell'ottica di una revisione integrale degli accordi bilaterali con la Libia. E quella del M5s che prevede "l'interruzione del rinnovo automatico del Memorandum al fine di procedere alla sua revisione".