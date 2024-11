Oim, '568 morti e 783 dispersi nel Mediterraneo centrale'

- TUNISI, 12 NOV - Almeno 568 persone sono morte e altre 783 sono ritenute disperse nella rotta del Mediterraneo centrale dall'inizio del 2024 al 9 novembre: lo rende noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia nel suo ultimo aggiornamento pubblicato su X. Nello stesso periodo, precisa l'agenzia dell'Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 19.627, di cui 17.141 uomini, 1.377 donne, 636 minori e 473 persone di cui non sono disponibili dati di genere.