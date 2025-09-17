Martedì 16 Settembre 2025

Oim, 50 rifugiati morti nell'incendio di una barca a largo Libia
17 set 2025
Oim, 50 rifugiati morti nell'incendio di una barca a largo Libia

La tragedia domenica, 'a bordo 75 sudanesi'

La tragedia domenica, 'a bordo 75 sudanesi'

La tragedia domenica, 'a bordo 75 sudanesi'

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) è profondamente addolorata per la tragica perdita di vite umane causata dall'incendio di un'imbarcazione con a bordo 75 rifugiati sudanesi al largo delle coste libiche il 14 settembre". Lo scrive la stessa Oim sui social specificando che "almeno 50 persone hanno perso la vita" nella tragedia. L'agenzia Onu ha riferito di aver fornito cure mediche a 24 sopravvissuti. "È necessario un intervento urgente per porre fine a simili tragedie in mare", scrive ancora l'Oim.

