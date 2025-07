TUNISI, 22 LUG - Almeno 363 persone sono morte e 290 risultano disperse sulla rotta del Mediterraneo centrale dall'inizio dell'anno al 19 luglio. Lo rende noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia nel suo ultimo aggiornamento pubblicato su X.

Nello stesso periodo, precisa l'agenzia dell'Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 12.643, di cui 10.943 uomini, 1.148 donne, 407 minori e 145 di cui non si conoscono i dati di genere. (ANSA)