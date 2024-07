Oggi 13 città con il bollino rosso, venerdì saranno 17

Sono 13 le città che da oggi fino a venerdì sono da bollino rosso, cioè la condizione di emergenza per le ondate di calore con possibili effetti negativi sulla salute non solo di anziani e bambini ma anche di persone sane e attive. Sono Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Lo indica il bollettino del Ministero della Salute che monitora 27 città italiane. A queste domani e dopodomani si aggiunge Bolzano mentre venerdì la massima allerta scatta anche per Bari, Brescia e Verona. In arancione, cioè possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili, oggi e domani: Bari, Brescia e Verona e solo per oggi Bolzano. In stato di pre-allerta ondata di calore (bollino giallo) Catania, Napoli, (che da domani passano e rimangono con il bollino arancione) Milano (oggi e domani, poi diventa arancione) e fino a venerdì Cagliari, Civitavecchia, Messina, Reggio Calabria, Venezia. Le uniche città da bollino verde (senza rischio per la salute) oggi sono Genova e Torino, che però già da domani passeranno in giallo la prima fino al 19 luglio e la seconda passera da giallo di domani all'arancione di venerdì.