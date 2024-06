Odio razziale, gip militare respinge archiviazione Vannacci

Il gip del tribunale di militare di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione del procedimento che vede indagato il generale Roberto Vannacci, eletto nei giorni scorsi al Parlamento Europeo, per istigazione all'odio razziale in riferimento a quanto scritto nel suo libro "Il mondo al contrario". Il giudice ha fissato udienza per il prossimo 25 settembre. Il procedimento era stato avviato dopo alcune denunce, tra cui quella del Sindacato dei Militari e l'associazione Tripla Difesa. "Al momento sappiamo solo che il gip ha respinto la richiesta della Procura ma nei prossimi giorni chiederemo le carte. Una decisione che non comprendiamo perché la fattispecie contesta non è reato militare", commenta l'avvocato Giorgio Carta, difensore di Vannacci.