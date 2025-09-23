Ocse, Pil Italia allo 0,6% nel 2025 e nel 2026

Il Pil dell'Italia dovrebbe passare dallo 0,7% del 2024, allo 0,6% del 2025, allo 0,6% del 2026: è quanto emerge dalle Prospettive economiche dell'Ocse pubblicate oggi a Parigi. L'inflazione "dovrebbe rallentare in gran parte delle economie del G20 a causa della contrazione della crescita economica e dell'attenuarsi delle tensioni sul mercato del lavoro": è quanto si legge nelle Prospettive economiche intermedie dell'Ocse presentate oggi a Parigi. Nelle economie del G20, precisa l'Ocse, ''l'inflazione globale dovrebbe contrarsi, dal 3,4% del 2025, al 2,9% del 2026". In Italia, l'inflazione dovrebbe invece scendere dall'1,9% del 2025 all'1,8% del 2026.