Ocean Viking, Procura di Siracusa apre un'inchiesta

Martedì 26 Agosto 2025
Non è colpa di Manganiello

Ultima oraOcean Viking, Procura di Siracusa apre un'inchiesta
26 ago 2025
Disposti rilievi sulla nave e poi saranno sentiti i testimoni

La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta su quanto accaduto alla Ocean Viking della ong Sos Mediterranee in acque internazionali. La nave, con 87 migranti a bordo, sarebbe stata centrata da colpi di arma da fuoco esplosi dalla guardia costiera libica. La procuratrice Sabrina Gambino ha fatto avviare accertamenti dalla polizia scientifica che ha eseguito i primi rilievi sulla nave e poi saranno raccolte le testimonianze. Migranti ed equipaggio sono in quarantena. "Individueremo il posto in cui è avvenuto e poi prenderemo le determinazioni necessarie. Dobbiamo ricostruire cosa è accaduto" ha detto la procuratrice Gambino all'ANSA.

