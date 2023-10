Occidente accusato da Mosca, Ucraina in costante escalation di conflitto

La Russia ha avvertito l'Occidente che l'escalation costante del conflitto con Mosca nella guerra in Ucraina potrebbe portare a uno scontro militare diretto tra potenze nucleari, con conseguenze catastrofiche. Il Ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, parlando allo Xiangshan Forum di Pechino, ha accusato l'Occidente di voler infliggere una "sconfitta strategica" a Mosca in una "guerra ibrida", lodando invece le relazioni Russia-Cina come un modello "esemplare" per i Paesi che non desiderano legarsi al blocco occidentale.