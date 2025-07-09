Ocalan, 'il disarmo del Pkk avverrà rapidamente'

Abdullah Ocalan, il leader del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) imprigionato dal 1999, ha affermato che verrà messo in pratica "rapidamente" il disarmo del gruppo curdo, ritenuto terrorista da Ankara e sciolto per ordine dello stesso Ocalan nei mesi scorsi. "I dettagli del disarmo saranno definiti e attuati rapidamente", ha affermato Ocalan in un video messaggio, riportato da media turchi, mentre domani è attesa una cerimonia simbolica dove 20 militanti del gruppo deporranno le armi. Dopo l'avvio di un processo di pace tra il Pkk e il governo e il Parlamento turco, Ocalan in febbraio ha ordinato lo scioglimento del gruppo.