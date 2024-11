Obama, voto per mostrare a mondo chi siamo e cosa rappresentiamo

"Milioni di americani andranno alle urne per mostrare al mondo chi siamo e cosa rappresentiamo": lo dice Barack Obama in un video postato su X per lanciare un appello a votare il ticket dem. "Sarà un'elezione testa a testa. In alcuni Stati una manciata di voti in ogni circoscrizione potrebbero decidere il vincitore. Quindi, è necessario andare a votare. Parlate con la vostra famiglia, parlate con i vostri vicini, fate un piano, andate alle urne con i vostri amici e votate. Votate per Kamala Harris e Tim Walz", afferma.