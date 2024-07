'Obama sapeva e non si è opposto all'appello di Clooney a Biden'

L'ex presidente americano Barack Obama ha saputo in anticipo dell'esplosivo appello di George Clooney a Joe Biden a ritirarsi, ma non si è opposto. L'attore di Hollywood e grande sostenitore democratico ha chiamato Obama per avvertirlo che avrebbe fatto la richiesta in un editoriale pubblicato mercoledì sul New York Times, secondo quanto riferito da fonti informate a Politico. L'ex presidente, spiegano le medesime fonti, non ha incoraggiato o consigliato Clooney a fare queste osservazioni, ma non ha nemmeno cercato di fermarlo.