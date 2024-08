Oasis, fan in delirio per l'acquisto dei biglietti per il tour

È delirio per l'acquisto dei biglietti per i concerti degli Oasis, polverizzati in poche ore, dopo l'annuncio della reunion dei fratelli Gallagher, a 15 anni dalla rottura. Piattaforme in tilt, interminabili code virtuali senza riuscire a finalizzare l'acquisto dall'apertura delle vendite oggi, 31 agosto, in Italia dalle 10 del mattino, su Ticketmaster.co.uk, Gigsandtour.com e Ticketmaster.ie. Il caos domina nella corsa ad accaparrarsi una data dei concerti che saranno a luglio e agosto 2025 in Irlanda e in Inghilterra. Il costo varia tra le 70 e le 500 sterline (80-600 euro) da quanto emerge sui media del Regno Unito. Vista da subito la richiesta senza precedenti di biglietti, i fratelli Gallagher hanno annunciato, prima dell'apertura delle vendite, tre nuove date britanniche che si aggiungeranno alle quattordici dell'Oasis Live '25", ma pare non sia bastato. Ore di attesa, operazioni non andate a buon fine o sospese: la delusione e la rabbia dei fan, che hanno fatto in questi giorni il conto alla rovescia per il via alla vendita dei biglietti, dilaga sui social, insieme a consigli e suggerimenti sulle operazioni da fare.