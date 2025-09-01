Lunedì 1 Settembre 2025

Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Terremoto oggiPutin CinaUcrainaGlobal Sumud FlotillaPilato TarantinoLaila Hasanovic
Acquista il giornale
Ultima oraNyt, stretta Usa su palestinesi, sospesi quasi tutti visti
1 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Nyt, stretta Usa su palestinesi, sospesi quasi tutti visti

Nyt, stretta Usa su palestinesi, sospesi quasi tutti visti

Stop ai viaggi per cure mediche, università, visite e affari

Stop ai viaggi per cure mediche, università, visite e affari

Stop ai viaggi per cure mediche, università, visite e affari

L'amministrazione Trump ha emanato una sospensione radicale delle approvazioni di quasi tutti i tipi di visti per visitatori per i titolari di passaporto palestinese. Lo riporta il New York Times. Le misure, illustrate in un cablogramma del 18 agosto inviato dalla sede centrale del Dipartimento di Stato a tutte le ambasciate e i consolati statunitensi, impedirebbero anche a molti palestinesi della Cisgiordania e della diaspora palestinese di entrare in Usa con vari tipi di visti non-immigranti e riguardano i permessi per cure mediche, studi universitari, visite ad amici o parenti e viaggi d'affari, almeno temporaneamente.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata