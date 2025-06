Nyt, per fonti Israele Usa potrebbero attaccare a giorni

L'amministrazione Trump non ha comunicato all'esercito israeliano se gli Stati Uniti intendono entrare in guerra contro l'Iran: lo riferisce il New York Times citando due funzionari della difesa israeliani. Tuttavia, le due fonti, parlando a condizione di anonimato per discutere di questioni di sicurezza, hanno affermato di ritenere probabile che Washington entri in guerra e che si stia già preparando a farlo. Sulla base di conversazioni israeliane con le loro controparti americane negli ultimi due giorni, i funzionari hanno affermato che un attacco statunitense contro l'Iran potrebbe aver luogo nei prossimi giorni.