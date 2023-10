Nyt, per 007 Usa non ci sono legami diretti Iran-Hamas

Non ci sono legami diretti tra l'Iran e gli attacchi di Hamas in Israele: e' quanto ha riferito Morgan Muir, un alto dirigente dell'intelligence Usa, in un briefing a membri del Congresso. Lo riporta il New York Times, secondo cui gli Stati Uniti hanno raccolto varie informazioni di intelligence in base a cui leader iraniani - persone che normalmente sarebbero a conoscenza delle operazioni che coinvolgono le Brigate Quds, il braccio paramilitare iraniano che sostiene e lavorano con 'proxy forces' - sono rimasti sorpresi dall'operazione di Hamas.