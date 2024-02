Nyt, Mosca lavora a arma nucleare spaziale anti satellite

Gli Usa hanno riferito al Congresso e ai loro alleati in Europa nuove informazioni di intelligence su capacità nucleari russe che potrebbero rappresentare una seria minaccia internazionale, anche se non urgente perchè ancora in fase di sviluppo e non dispiegate. Lo scrive il New York Times. Secondo un attuale e un ex funzionario statunitense le nuove informazioni sono collegate ai tentativi di Mosca di sviluppare un'arma nucleare antisatellite nello spazio. Potrebbe quindi essere questa la seria minaccia alla sicurezza nazionale Usa su cui ha messo in guardia il capo della commissione intelligence della Camera, il repubblicano Michael Turner. Il deputato è considerato un alleato della Casa Bianca sugli aiuti a Kiev ma la sua mossa ha irritato l'amministrazione, che teme di perdere così importanti fonti di informazione sulla Russia.