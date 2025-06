Nyt, Khamenei ha nominato i tre possibili successori

Ali Khamenei, dal bunker in cui è rifugiato dall'inizio del conflitto, ha nominato tre suoi possibili successori: lo riporta il New York Times, spiegando come nella ristrettissima rosa non rientri il figlio Mojtaba, che secondo alcune indiscrezioni dei giorni scorsi era tra i favoriti.

Sentendosi nel mirino e temendo di essere ucciso, la Guida Suprema avrebbe quindi accelerato i tempi nell'indicare i suoi possibili eredi, anche se i nomi non sono stati svelati. Khamenei avrebbe nominato anche i successori delle più alte cariche militari nel caso gli attuali comandanti venissero eliminati da Israele.