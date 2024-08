Nyt, a Gaza esercito Israele ha raggiunto il massimo

Israele ha raggiunto il possibile a Gaza da un punto di vista militare: continuare a bombardare aumenta solo i rischi per i civili. Lo riporta il New York Times citando dei funzionari americani, secondo i quali l'esercito israeliano ha inflitto pesanti colpi a Hamas ma non sarà mai in grado di eliminare completamente il gruppo. Secondo i funzionari, sotto molti aspetti l'operazione militare di Israele ha causato più danni ad Hamas di quanto si potesse prevede all'inizio della guerra.