Venerdì 22 Agosto 2025

Ultima oraNvidia chiede ai fornitori lo stop produttivo dei chip H20
22 ago 2025
Nvidia chiede ai fornitori lo stop produttivo dei chip H20

Media, dopo che la Cina ha sollevato timori sulla loro sicurezza

Nvidia ha ordinato ai fornitori di componenti, tra cui Samsung Electronics e Amkor Technology, di fermare la produzione dei chip di intelligenza artificiale H20. Lo riporta Bloomberg, citando The Information, secondo cui le disposizioni sono maturate questa settimana dopo che Pechino ha esortato di recente le società hi-tech mandarine a evitare l'uso degli H20, chip progettato dal colosso californiano ad hoc per il mercato cinese. Le autorità di regolamentazione di Pechino avevano segnalato presunti rischi per la sicurezza sugli H20, poche settimane dopo il via libera Usa alla ripresa dell'export della popolare Gpu verso il Dragone.

