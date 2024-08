Quello che sta per arrivare sarà un nuovo weekend da bollino nero sulle strade italiane. Secondo il calendario del piano estate della Polizia, per sabato mattina è previsto traffico 'critico', che poi diventerà 'intenso con possibili criticità' in serata. Dalle 8 alle 22 sarà vietata la circolazione per i mezzi pesanti. Meglio andrà invece domenica, con bollino giallo - traffico intenso - per la mattina e bollino rosso - intenso con possibili criticità - per la sera, quando potrebbero verificarsi code e disagi per il primo controesodo. Per domenica il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà esteso di un'ora, dalle 7 alle 22.