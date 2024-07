Nuovo stop a Mirafiori dal 15 luglio al 25 agosto

Le Carrozzerie di Mirafiori si fermeranno dal 15 luglio al 25 agosto: prima della pausa estiva ci sarà infatti nuova cassa integrazione dai 15 luglio al 4 agosto. Lo ha comunicato Stellantis ai delegati sindacali come riferisce la Fiom Cgil. "Non ci aspettavamo nulla di diverso - commentano Edi Lazzi segretario generale della Fiom Cgil di Torino e Gianni Mannori responsabile Fiom per Mirafiori - e quindi non c'è da stupirsi che un altro lungo periodo di stop sia stato comunicato, nonostante gli incentivi, i quali diciamo da sempre che non sarebbero serviti senza avere modelli nuovi da produrre".