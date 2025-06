Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina: accordo raggiunto a Istanbul

Un nuovo scambio di prigionieri è avvenuto oggi tra Russia e Ucraina, secondo quanto annuncia il ministero della Difesa di Mosca, citato dalle agenzie russe. "Il 10 giugno, in base agli accordi russo-ucraini raggiunti il 2 giugno a Istanbul, il secondo gruppo di militari russi è stato rilasciato dai territori controllati dal regime di Kiev", fa sapere il ministero russo. In cambio, è stato restituito un gruppo di militari ucraini alle autorità di Kiev. Il ministero precisa che i russi liberati si trovano attualmente in Bielorussia, da dove verranno rimpatriati.

Nella seconda tornata di trattative dirette a Istanbul, russi e ucraini avevano concordato di rilasciare i prigionieri sotto i 25 anni di età e quelli gravemente feriti e malati.