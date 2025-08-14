Giovedì 14 Agosto 2025

Nuovo record storico bitcoin, supera i 124.000 dollari

Poi indietreggia a circa 123.600 dollari

Poi indietreggia a circa 123.600 dollari

Poi indietreggia a circa 123.600 dollari

Il bitcoin ha segnato un nuovo massimo storico questa mattina nelle prime contrattazioni asiatiche, superando per la prima volta la soglia dei 124.000 dollari, sostenuto dal rialzo delle azioni statunitensi, dall'interesse degli investitori istituzionali e da una legislazione americana favorevole.

La star delle criptovalute ha battuto il suo precedente record del 14 luglio scorso (123.205 dollari), superando brevemente quota 124.500 dollari prima di indietreggiare. Verso le 4:08 ora italiana il bitcoin veniva scambiato a circa 123.600 dollari.

