Nuovo minimo a 85,6 punti per lo spread tra Btp e Bund tedeschi

Ha chiuso con un nuovo minimo lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, sceso a 85,6 punti contro gli 87 registrati sia in apertura sia nella chiusura precedente. E' dall'agosto del 2009 che non scendeva sotto gli 86 punti. In rialzo di 6,4 punti il rendimento annuo italiano al 3,51%, contro gli 11 punti in più di quello tedesco al 2,65%.