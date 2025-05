Nuovo decreto a Trento: Achille Spinelli vice presidente e nuove competenze agli assessori

In serata il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato un nuovo decreto relativo alla ripartizione delle competenze fra gli assessori provinciali. Vice presidente sarà Achille Spinelli che assume anche la competenza in materia di famiglia. Altre modifiche riguardano l'assessore Mattia Gottardi che assume le nuove competenze su sport e aree protette, mantenendo urbanistica, energia e trasporti. Di conseguenza, nella ripartizione degli affari relativi all'assessore Francesca Gerosa (Fd-I) restano le competenze in materia di istruzione, cultura, giovani e pari opportunità.