Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mattarella 4 ottobreBonifici istantaneiCrosetto operatoAi Mode GoogleUcraina-Russia
Acquista il giornale
Ultima oraNuovo cda Simest,de Pedys presidente, ad Corradini D'Arienzo
8 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Nuovo cda Simest,de Pedys presidente, ad Corradini D'Arienzo

Nuovo cda Simest,de Pedys presidente, ad Corradini D'Arienzo

'Grazie al presidente uscente Pasquale Salzano'

'Grazie al presidente uscente Pasquale Salzano'

'Grazie al presidente uscente Pasquale Salzano'

Simest, la società per l'internazionalizzazione delle imprese del gruppo CdP, comunica che l'assemblea degli azionisti, riunitasi oggi, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, che resterà in carica per il triennio 2025-2027. Vittorio de Pedys è stato nominato presidente. Regina Corradini D'Arienzo è stata confermata alla carica di amministratore delegato.

Gli altri consiglieri sono: Matteo Zoppas, Sandro Donati, Maria Elena Perretti, Roberto Rati, Barbara Cimmino.

L'assemblea degli azionisti, "nel formulare i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi amministratori, ha ringraziato tutti i membri uscenti, in particolare il presidente Pasquale Salzano, per il rilevante impegno profuso e per i positivi risultati raggiunti".

L'assemblea ha infine nominato i membri del collegio sindacale, che risulta così composto: Renato Castaldo (Presidente del Collegio Sindacale), Lucrezia Iuliano (Sindaco effettivo), Ugo Venanzio Gaspari (Sindaco effettivo).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata