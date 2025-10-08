Nuovo cda Simest,de Pedys presidente, ad Corradini D'Arienzo

Simest, la società per l'internazionalizzazione delle imprese del gruppo CdP, comunica che l'assemblea degli azionisti, riunitasi oggi, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, che resterà in carica per il triennio 2025-2027. Vittorio de Pedys è stato nominato presidente. Regina Corradini D'Arienzo è stata confermata alla carica di amministratore delegato.

Gli altri consiglieri sono: Matteo Zoppas, Sandro Donati, Maria Elena Perretti, Roberto Rati, Barbara Cimmino.

L'assemblea degli azionisti, "nel formulare i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi amministratori, ha ringraziato tutti i membri uscenti, in particolare il presidente Pasquale Salzano, per il rilevante impegno profuso e per i positivi risultati raggiunti".

L'assemblea ha infine nominato i membri del collegio sindacale, che risulta così composto: Renato Castaldo (Presidente del Collegio Sindacale), Lucrezia Iuliano (Sindaco effettivo), Ugo Venanzio Gaspari (Sindaco effettivo).